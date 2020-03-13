Фотофакт: увлечение заммэра Якутска

Якутянин Эдуард КУРЧЕНКО завоевал бронзовую медаль чемпионата и первенства России по кунг-фу в номинации «Традиционное длинное оружие ушу», сообщает Sportyakutia.ru.

Чемпионат проводился в Москве 2-5 марта 2020 года под эгидой European Wushu And Kungfu Federation (Европейская федерация ушу и кунг-фу) на базе Федерации ушу России.

Эдуард Курченко работает инженером-программистом в ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» и спорт для него — любимое хобби. Несколько раз в неделю, и в жаркий летний зной, и в зимнюю стужу Эдуард Юрьевич проводит занятия в клубе по изучению ушу и цигун.

Наше же внимание привлек заместитель главы города Якутска по экономике и финансам Максим ТРОФИМОВ, который с 30 января по 1 февраля принял участие на Чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по кунг-фу в Улан-Удэ.

На этих соревнования команда клуба в составе руководителя Эдуарда Курченко, спортсменов Максима Трофимова, Владимира ЗАКАЛЯПИНА и Инны СУРТАЕВОЙ завоевала 4 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали.

На фото (слева направо): Максим Трофимов, Инна Суртаева, Эдуард Курченко и Владимир Закаляпин.

По результатам прошедших соревнований министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) присвоило первый спортивный разряд по ушу Максиму Трофимову и Владимиру Закаляпину.

На фото (слева направо): Владимир Закаляпин, Эдуард Курченко, Максим Трофимов.

Отметим, что Эдуард Курченко является кандидатом в мастера спорта по ушу, а также имеет квалификационное звание четвертого Дуань Вэй, присвоенное ему Международной федерацией ушу (International Wushu Federation, IWUF), которое дает право преподавания ушу тайцзицюань даже в Китае.