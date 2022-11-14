14.11.2022
15:54
148
Праздники
Фотофакт: Устанавливают главную елку столицы🎄
В Якутске приступили к установке главной новогодней елки столицы. Искусственное дерево «вырастет» на площади Орджоникидзе.
Фото: Соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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