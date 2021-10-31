Фотофакт: Успех якутян на Первенстве мира по пауэрлифтингу

Владимир БАЛЫНЕЦ и Айаал СИВЦЕВ (тренер Петр ДАВЫДОВ) одержали победы на Первенстве Мира по пауэрлифтингу, которое прошло в Вильнюсе, Литва. Об этом сообщает в своем фейсбуке Николай ДЕГТЯРЕВ, председатель Федерации профсоюзов Якутии.

Фото: из соцсети Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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