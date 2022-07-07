07.07.2022
23:14
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Происшествия

Фотофакт: Ураган прошелся по Майе

Вечером 7 июля ураган обрушился на Майю Мегино-Кангаласского улуса. Упали электроопоры, сразу же ушел свет.

Источник: Ватсап.

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