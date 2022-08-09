Фотофакт: упавшие провода под напряжением убили быка и коня

В селе Покровка Амгинского улуса упала деревянная опора ЛЭП. Провода оказались под напряжением, и от удара тока на месте погибли бык и конь. Рядом пасущееся стадо коров не пострадало, но коровы явно в шоке — переживают гибель бычка.

Слава богу, что там не оказалось людей, особенно детей. Но животных жалко…