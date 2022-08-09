09.08.2022
18:25
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Происшествия
Фотофакт: упавшие провода под напряжением убили быка и коня
В селе Покровка Амгинского улуса упала деревянная опора ЛЭП. Провода оказались под напряжением, и от удара тока на месте погибли бык и конь. Рядом пасущееся стадо коров не пострадало, но коровы явно в шоке — переживают гибель бычка.
Слава богу, что там не оказалось людей, особенно детей. Но животных жалко…
Фото: nesakhalife
Источник: nesakhalife
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