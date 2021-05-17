Фотофакт: Уникальные находки с битвы на озере Ильмень

Находки с битвы на озере Ильмень переданы в школьный музей Чурапчинского улуса, передает пресс-служба администрации района.

«Учащиеся Чурапчинской средней школы И.М. Павлова получили бесценную посылку из далекого берега озера Ильмень. Партнеры из военно-патриотического общества «Медведь» отправили в Якутию бесценные экспонаты — личные вещи солдат-якутян и военное оружие, которые обнаружены на местах боевых действий на озере Ильмень. Для нашего улуса это большая честь и мы с большим уважением приняли эти реликвии для школьного музея», — сообщил глава района Андрей Ноговицын.

Осенью 2019 года учащиеся Чурапчинской средней школы ездили в деревню Устрека Новгородской области почтить память воинов-якутян, погибших на озере Ильмень в годы Великой Отечественной войны.

«До пандемии в сентябре 2019 года мы с 12-ю школьниками поехали в село Устрека Новгородской области из подмосковного Нахабино, где дети проходили учебно-тренировочные сборы в Международном противоминном центре Вооруженных Сил России. Наших юных карбышевцев у памятника воинам-якутянам встречали глава Наговского сельского поселения, в которое входит Устрека, Виктор Бучацкий, постоянный представитель Якутии при президенте России Юрий Кравцов и местные жители. Наши дети приняли участие в возложении венков и цветов к памятнику воинам-якутянам и почтили память освободителей Старорусского района минутой молчания. Мы тогда привезли туда землю из чурапчинских аласов и высыпали ее на братскую могилу», — рассказал директор школы Михаил Дьячковский.

Школьники посетили музей Северо-Западного фронта и встретились со своими сверстниками – волонтерами поискового движения Старорусского района. В ходе визита был подписан Договор о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Военно-патриотическое общество «Медведь» под руководством Игоря Тумы.

Весной 2020 года планировался второй визит, но помешала пандемия. В этом году уже Чурапчинская средняя школа И.М. Павлова пригласила руководство военно-патриотического общества приехать с экспонатами для школьного музея — Монографического музея Ивана Михайловича Павлова, но снова помешали ограничения и почетные гости не приехали, но отправили посылку с экспонатами.

Глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын от имени всех жителей района, коллектив школы выражают благодарность за поддержку и помощь руководителю АНО «Военно-патриотическое общество «Медведь» Игорю Туме, генеральному директору РИК ФИНАНС Дмитрию Захарову и постпреду Якутии в Санкт-Петербурге Юрию Кравцову.

Напомним, что битва на озере Ильмень состоялась 23 февраля 1943 года. Тогда в Старорусском районе Новгородской области воины-якутяне в составе четырех лыжных бригад участвовали в освобождении Старой Руссы с севера через озеро Ильмень. В составе 19-й отдельной лыжной бригады 12-го гвардейского стрелкового корпуса участвовали 597 якутян. Якутские стрелки бесстрашно пошли в атаку на открытом пространстве замерзшего озера в полном обозрении врага, занявшего высоту. Огонь артиллерии, бомбардировки с воздуха, шквальный пулеметно-минометный огонь в течение всего дня привели к невосполнимым потерям: 300 жизней воинов из Якутии забрала война в этот день.