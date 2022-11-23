Фотофакт: Украшают главную новогоднюю ёлку

На площади Ленина в Якутске начали украшать главную елку Якутии. В этом году она будет в красно-золотых тонах.

Фото: Соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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