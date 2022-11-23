23.11.2022
14:59
391
Праздники
Фотофакт: Украшают главную новогоднюю ёлку
На площади Ленина в Якутске начали украшать главную елку Якутии. В этом году она будет в красно-золотых тонах.
Фото: Соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.11.2022
0
19
23.11.2022
0
144
23.11.2022
0
326
23.11.2022
0
343
23.11.2022
0
617
23.11.2022
0
322
23.11.2022
0
415
23.11.2022
2
1626
23.11.2022
0
210
23.11.2022
0
161
23.11.2022
0
308
23.11.2022
0
204
23.11.2022
0
374
23.11.2022
0
287
23.11.2022
0
1995
23.11.2022
0
1110
23.11.2022
0
895
23.11.2022
0
798
23.11.2022
1
1516
23.11.2022
0
2243
23.11.2022
0
359
23.11.2022
0
1312
23.11.2022
0
882
23.11.2022
0
630
23.11.2022
0
830
23.11.2022
0
524
23.11.2022
1
905
23.11.2022
0
8365
23.11.2022
0
929
22.11.2022
0
1037
22.11.2022
0
2137
22.11.2022
1
1159
22.11.2022
0
1577
22.11.2022
0
1019
22.11.2022
0
790
22.11.2022
0
1869
22.11.2022
0
1078
22.11.2022
0
2927
22.11.2022
0
997
22.11.2022
0
1381
22.11.2022
0
655
22.11.2022
0
3275
22.11.2022
0
565
22.11.2022
0
875
22.11.2022
0
752
22.11.2022
0
374
22.11.2022
1
1231
22.11.2022
0
260
22.11.2022
0
579
22.11.2022
0
963
22.11.2022
0
432
22.11.2022
0
328
22.11.2022
1
730
22.11.2022
0
447
22.11.2022
0
3545
22.11.2022
0
360
22.11.2022
0
801
22.11.2022
0
1947
22.11.2022
0
1930
22.11.2022
0
507
ТОП НОВОСТИ
17.11.2022
0
41780
19.11.2022
Лучший комментарий
7
26756
23.11.2022
0
22564
20.11.2022
1
21819
18.11.2022
1
19096
22.11.2022
0
15745
18.11.2022
0
14314
19.11.2022
0
14175
Добавить комментарий