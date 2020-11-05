Фотофакт: Удивительной историей от SakhaLife заинтересовалась прокуратура

SakhaLife сообщал об удивительной истории об особенностях хозяйственной деятельности в Якутске.

Если кратко, то этим летом по указанию мэра Якутска управляющая компания привела в порядок детскую площадку по ул. Тимирязева. И об этом можно было бы забыть, но SakhaLife выяснил, что к моменту задания от мэра, на реконструкцию детской площадки уже был объявлен конкурс.

Комиссия определила победителем тендера ООО «Кронос», которое предложило наименьшую цену — 600 934 рублей 68 копеек. Как выяснил SakhaLife, ни к сроку исполнения – 30 августа 2020 года, ни позже, работы на детской площадке так и не были проведены.

Городские власти и Автодорожный округ сделали вид, что не заметили наши публикации. Зато на них обратила внимание прокуратура, которая 3 ноября направила письмо профильному заместителю мэра Якутска Роману СОРОКИНУ за подписью заместителя прокурора города Е.Г. НОВИКОВОЙ. Теперь чиновники будут давать объяснения прокуратуре, почему контракт не исполнен в срок.

SakhaLife следит за историей реконструкции детской площадки по ул. Тимирязева.