20.09.2022
09:03
683

Общество

Фотофакт: Убирают последние следы существования Ykt.ru

Замечательный подписчик телеграм канала @PRanyamedia:

Разбирают надпись «Ykt.Ru — присоединяйся»

Фото: @PRanyamedia
Источник: @PRanyamedia

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