20.09.2022
09:03
683
Общество
Фотофакт: Убирают последние следы существования Ykt.ru
Замечательный подписчик телеграм канала @PRanyamedia:
Разбирают надпись «Ykt.Ru — присоединяйся»
Фото: @PRanyamedia
Источник: @PRanyamedia
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