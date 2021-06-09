Фотофакт: У здания АГАТУ зацвели яблони

АГАТУ приглашает жителей и гостей столицы насладиться цветением яблоневого сада на территории университета. С давних времен яблоня олицетворяла собой семью, весну и начало года. Старые и дикие яблони сравнивали со знающими истину мудрецами. Яблоня – одна из немногих садовых культур, которая в климатических условиях Якутии радует щедрым цветением и удивительным ароматом. Встречайте краски лета вместе с нами!

Фото: Пресс-служба АГАТУ Источник: Пресс-служба АГАТУ

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