09.06.2021
15:45
50
Экология
Фотофакт: У здания АГАТУ зацвели яблони
АГАТУ приглашает жителей и гостей столицы насладиться цветением яблоневого сада на территории университета.
С давних времен яблоня олицетворяла собой семью, весну и начало года.
Старые и дикие яблони сравнивали со знающими истину мудрецами.
Яблоня – одна из немногих садовых культур, которая в климатических условиях Якутии радует щедрым цветением и удивительным ароматом.
Встречайте краски лета вместе с нами!
Фото: Пресс-служба АГАТУ
Источник: Пресс-служба АГАТУ
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