Фотофакт: У Сарданы Авксентьевой появился двойник?

Сегодня пользователи интернета в Бурятии снова вспомнили про Якутию.

Недавно в правительстве Бурятской Республики появилась министр по инвестициям Дарья Архинчеева.

17 сентября на YouTube вышло ее большое интервью, но не тема разговора стала поводом для обсуждений. А ее сходство с мэром Якутска Сарданой Авксентьевой.

Как вы думаете, сходство есть?

Интересный факт: Дарья Архинчеева, также как и Сардана Авксентьева в прошлом работала в бриллиантовом секторе Якутии.

В 2013 году Дарья Архинчеева занимала одну из руководящих должностей на Нюрбинском ювелирно-гранильном заводе.

Затем она работала исполнительным директором по стратегии и финансам в Nurba Diamonds и отвечала за разработку концепции и реализацию запуска алмазной биржи на Дальнем Востоке по направлению «Инвестиции в бриллианты».

Также, именно Дарье Архинчеевой принадлежала громкая пять лет назад идея, как эффективно развивать алмазно-бриллиантовое производство на Дальнем Востоке. В Якутии она предлагала создать Центр обработки алмазного сырья, а в Хабаровске – Центр финальной сортировки и экспорта алмазного сырья и бриллиантов.