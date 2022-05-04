Фотофакт: У охотников отобрали незачехленные ружья

В селе 1 Хомустах Намского улуса охотинспекторы отобрали ружья у мужчин, когда те оставили их незачехленными на скрадках и пошли ужинать. Всё должно быть по букве закона: вышел со скрадка — зачехлил, сообщает тгк Охота и рыбалка в Якутии.

Фото: тгк Охота и рыбалка в Якутии. Источник: тгк Охота и рыбалка в Якутии.

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