Фотофакт: Трогательные письма о любви

View this post on Instagram

1975с…Розочка, кунду Розам, таптыыр до5орум…….бу курдук истин тылларынан биьиги а5абыт ийэбитигэр суруктарын долгуйа суруйбут…… бу манна кинилэр хайдах сурэхтэрин холбообуттара тиьиллэ сылдьар.Ити курдук олохпут кэрчиктэрэ са5аламмыттара♥️ эдэр саас сырдык таптала, дьиннээх сылаас сыьыан барыта баара эбит💞 #ийэма5ам сурэхпитигэр оруу бааргыт🧡