Фотофакт: Трогательные письма о любви

Якутянка поделилась в соцсетях историей любви своих родителей, выраженной в трогательной переписке.

С нежностью отец обращается к матери, своей возлюбленной, сначала как к «дорогой Розочке», «любимому дружочку», затем как к «любимой жене Розе».

«По этим письмам видно, как развивалась их любовь», — пишет @folfia.