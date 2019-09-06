06.09.2019
18:47
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Общество

Фотофакт: Трогательные письма о любви

Якутянка поделилась в соцсетях историей любви своих родителей, выраженной в трогательной переписке.

С нежностью отец обращается к матери, своей возлюбленной, сначала как к «дорогой Розочке», «любимому дружочку», затем как к «любимой жене Розе».

«По этим письмам видно, как развивалась их любовь», — пишет @folfia.

Источник: https://www.instagram.com/p/B2AwztWIl0i/
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