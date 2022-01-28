28.01.2022
20:20
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Спорт

Фотофакт: Три легенды на турнире «Иван Ярыгин»

Олимпийские чемпионы Павел Пинигин, Алексей Шумаков и Александр Карелин на финале XXXIII Международного турнира по вольной борьбе Гран-при «Иван Ярыгин», который проходит сейчас в г.Красноярске, 28 января 2022 г., сообщает @sportyakutia.ru

Финал уже начался! Болеем за Виктора Рассадина

Финал весовой категории до 70 кг начался 28 января с 20:15 по якутскому времени. Соперник Виктора Рассадина за золотую медаль — мастер спорта международного класса Анзор ЗАКУЕВ из Кабардино-Балкарской Республики.

Фото: @sportyakutia.ru
Источник: @sportyakutia.ru
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