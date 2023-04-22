22.04.2023
17:27
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Якутск
Фотофакт: Три года назад и сегодня — лужа там же…
«Лужи, это постоянная проблема весеннего Якутска. Каждую весну идет подтопление низких мест улиц, проездов дворов, детских площадок. Раньше якт.ру каждую весну много лет собирали такие фотографии. Забыли все что-ли сегодня», — считает подписчик тгк ЯКУТСК
Благодаря этой наводке мы посмотрели архивы новостей, оставшиеся на портале Ykt.ru за разные годы по теме «лужи». Сегодняшние весенние лужи по числу, по размерам, и даже по локациям мало отличаются от предыдущих лет.
Мы даже обнаружили там фото 3-летней давности ставшего знаменитым сегодня затопленного двора дома по ул. Кирова. Но без креативных лодочников в луже, сообщает тгк @YakutskRF
Фото: тгк @YakutskRF
Источник: тгк @YakutskRF
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