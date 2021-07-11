11.07.2021
17:06
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Спорт

Фотофакт. Тренер-чемпион Игр Манчаары

На Играх Манчаары-2021 установлен рекорд! 8 воспитанников одного тренера стали золотыми медалистами. Имя уникального педагога — Альберт Иванов (Чурапчинский улус)!

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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