20.10.2022
15:57
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Природа
Фотофакт: Тонны урожая остались под снегом
Между Мархой и СОНТ Сатал урожай капусты остался под снегом. Как всегда, зима пришла неожиданно…
Фото: Соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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