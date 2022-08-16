16.08.2022
18:09
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Желток

Фотофакт: Точно буолар! Опять перенесли концерт Гагариной

«Точно буолар». Концерту Полины Гагариной быть! У организаторов концерта Полины Гагариной с самоиронией все хорошо. Мероприятие так часто переносили, что жители республики уже не верят в то, что концерт вообще состоится. Новая дата концерта запланирована на 21 августа. Фото: skyllaan разместил тгк Yakutsk News

Пока концерт «звезды» переносили, у посетителей концерта изменились планы. Они решили вернуть билет, но не могут добиться возврата денег полтора месяца, сообщает тгк Sakhaday.

Фото: skyllaan
Источник: Телеграм

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