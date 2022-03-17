Фотофакт: телевидение на свалку?

В Якутске выбросили большой телевизор на помойку: знамение времени?

Мировой тренд — повсеместное снижение аудитории телеканалов. Количество платформ, предлагающих разнообразные продукты, и популярность онлайн-кинотеатров выросли, отмечает главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов. «Большие каналы не могут так оперативно и гибко перестраиваться и теряют аудиторию не только у нас — это мировой тренд», — сообщил эксперт РБК.



Фото: Sakhalife Источник: Сетевое издание Sakhalife

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