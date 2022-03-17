17.03.2022
18:23
384

Общество

Фотофакт: телевидение на свалку?

В Якутске выбросили большой телевизор на помойку: знамение времени?
Мировой тренд — повсеместное снижение аудитории телеканалов. Количество платформ, предлагающих разнообразные продукты, и популярность онлайн-кинотеатров выросли, отмечает главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов. «Большие каналы не могут так оперативно и гибко перестраиваться и теряют аудиторию не только у нас — это мировой тренд», — сообщил эксперт РБК.


Фото: Sakhalife
Источник: Сетевое издание Sakhalife
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх