Фотофакт: Так паркуется «слуга» народа

Сегодня утром в редакцию SakhaLife обратилась возмущенная горожанка Наталья К., которая заявила, что в центре города ее чуть не сбил джип, который резко припарковался на тротуаре. На ее замечание водитель даже не отреагировал, добавила она. На присланном ею фото видно, что джип с правительственными номерами припарковался возле здания по проспекту Ленина, 22, который в народе называют «еще одним домом правительства».