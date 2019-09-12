12.09.2019
11:49
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Якутск

Фотофакт: Так паркуется «слуга» народа

Сегодня утром в редакцию SakhaLife обратилась возмущенная горожанка Наталья К., которая заявила, что в центре города ее чуть не сбил джип, который резко припарковался на тротуаре. На ее замечание водитель даже не отреагировал, добавила она. На присланном ею фото видно, что джип с правительственными номерами припарковался возле здания по проспекту Ленина, 22, который в народе называют «еще одним домом правительства».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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