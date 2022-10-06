06.10.2022
19:08
628

Природа

Фотофакт: Таинственные яйца на момских скалах

Удивительная природа Якутии — момские яйца.

Ждем информацию от специалистов.

Фото: @agilana08
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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