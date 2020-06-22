Фотофакт: Табун лошадей в Якутске на площади Победы

Сегодня — 22 июня. Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина от 8 июня 1996 года № 857 в России 22 июня объявлено «Днём памяти и скорби».

В этот день на территории Российской Федерации на зданиях государственных учреждений приспускаются государственные флаги, на кораблях ВМФ России Андреевские флаги, на жилых зданиях вывешиваются флаги с траурными лентами. В учреждениях культуры, на телевидении и радио отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня.

По всей стране проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы и венки к памятникам Великой Отечественной войны, проходит акция Свеча памяти. Особо этот день отмечается в воинских частях Вооружённых Сил Российской Федерации.