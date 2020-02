Фотофакт: Светлана Светличная была в Якутске!

View this post on Instagram

🎞 ⠀ ⠀ Да, это Светлана Светличная🌟Практически все ее узнали в сториз👍🏻 ⠀ ⠀ Звезда советского кино приезжала в Якутск летом 2014 года на II международный кинофестиваль. Нас, @tygyndarkhan, организаторы попросили устроить праздничный обед, что и было сделано🙌🏻 ⠀ ⠀ Конечно, перед приемом немного волновался; кинозвезда, красавица, настоящий символ женственности💞Не было в СССР такого мужчины, который бы не восхищался Светличной😍 Но, где наша не пропадала😀 Главная задача — накормить💪🏻 ⠀ ⠀ К тому же, она хоть и кинематографическая, но все ж таки мне немножко коллега — знаменитая стряпуха из одноименного фильма, помните? Что я вижу при встрече?👀 ⠀ ⠀ Стройна, хороша! Голубые глаза так и лучатся😍🌟 Попробовала от всего понемножку, умеренно, но уважила хозяев👍🏻 Больше всего понравилась Светлане Афанасьевне якутская рыба👏🏻 А я ей в тот день подарил ей свою 📙, на что она рассказала, что собирает кулинарные книги и дома их целая коллекция👍🏻 ⠀ ⠀- Ну, значит, пригодится 🎁, — подумал я и еще раз удивился, вот ведь какая штука жизнь-то, иной раз такие 🌟 моменты устроит — ни за что не предскажешь! #тарбахов#тыгындархан#кафе7небоякутск