05.11.2020
14:40
368
Якутск
Фотофакт: Суровая реальность в центре Якутска
Суровые подрядчики в Якутске работают, как говорится, и в дождь и в снег.
Сегодня, 5 ноября, продолжаются работы по благоустройству на улице Орджоникидзе, где прямо на снег укладывают тротуар.
Фото: SAKHALIFE.RU.
Источник: SAKHALIFE.RU.
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