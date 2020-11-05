05.11.2020
14:40
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Якутск

Фотофакт: Суровая реальность в центре Якутска

Суровые подрядчики в Якутске работают, как говорится, и в дождь и в снег.

Сегодня, 5 ноября, продолжаются работы по благоустройству на улице Орджоникидзе, где прямо на снег укладывают тротуар.

Фото: SAKHALIFE.RU.
Источник: SAKHALIFE.RU.
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