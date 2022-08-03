03.08.2022
20:41
379

Желток

Фотофакт: сунтарец озадачил весь Якутск

Автомобиль с таким номером разъезжает по Якутску. В якутском Телеграме все задаются вопросом: А что так можно было?

Сунтарские — они особенные)))

Фото: Whatsapp
Источник: Whatsapp

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