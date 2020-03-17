Фотофакт: Сулустаана Мыраан продолжает депутатскую деятельность

Сулустаана МЫРААН, которая на внеочередной сессии Ил Тумэна 12 марта эффектно заявила о сложении своих полномочий, пока не спешит расставаться со статусом народного депутата. 17 марта она приняла участие в парламентских слушаниях об экологическом состоянии бассейна реки Вилюй, что видно из фоторепортажа парламентского фотографа Василия КОНОНОВА. Пресс-служба Ил Тумэна перечислила ее в числе депутатов, задавших вопросы.

Стоит отметить, что недостаточно просто заявить о своем нежелании быть депутатом. Сложение полномочий депутата принимает только сессия Ил Тумэна, которая ставит вопрос на голосование. Ближайшая состоится 24 марта. Так что пока Сулустаана Байанайдаах Кыыhа остается народным депутатом.

Как прокомментировали SakhaLife лидер якутских справороссов Федот ТУМУСОВ и руководитель фракции СР в Ил Тумэне Юрий ГРИГОРЬЕВ, в случае принятия отставки депутата Мыраан сессией Ил Тумэна, мандат получит следующий по партсписку СР, и интересы избирателей будут обеспечены в полной мере.

Заявление о сложении полномочий Мыраан было неоднозначно встречено в обществе. Одни назвали ее героиней, другие – предательницей.