27.06.2022
16:37
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Культура

Фотофакт: Студенты Якутской балетной школы с Николаем Цискаридзе

Студенты Якутской балетной школы Иван Одинцов и Алисия Пак с народным артистом России Николаем Цискаридзе на XIV Международном конкурсе артистов балета в Москве.

Учредитель конкурса – Министерство культуры Российской Федерации, организатор — Росконцерт.

Успех студентов Якутской балетной школы в престижном международном конкурсе
Фото: ГБПОУ РС(Я) ЯБШ(К) им. Посельских
Источник: ГБПОУ РС(Я) ЯБШ(К) им. Посельских

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