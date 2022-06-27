27.06.2022
16:37
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Культура
Фотофакт: Студенты Якутской балетной школы с Николаем Цискаридзе
Студенты Якутской балетной школы Иван Одинцов и Алисия Пак с народным артистом России Николаем Цискаридзе на XIV Международном конкурсе артистов балета в Москве.
Учредитель конкурса – Министерство культуры Российской Федерации, организатор — Росконцерт.
Фото: ГБПОУ РС(Я) ЯБШ(К) им. Посельских
Источник: ГБПОУ РС(Я) ЯБШ(К) им. Посельских
#Алисия Пак#Иван Одинцов#Николай Цискаридзе#республика саха (якутия)#Фотофакт: Студенты Якутской балетной школы с Николаем Цискаридзе#Якутия#Якутская балетная школа
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