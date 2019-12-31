Фотофакт: Страшное ДТП произошло в Якутске

31 декабря около 4-х часов ночи водитель 1986 г.р., управляя автомашиной «Lexus RX330» следуя по Окружной дороге со стороны ул. Жорницкого в сторону ул. Дзержинского на нерегулируемом круговом движении перекрестка Окружной дороги и ул. Дзержинского не выдержав безопасную скорость движения и не справившись рулевым управлением возле дома №74/А по ул. Дзержинского г. Якутска совершил наезд на опору уличной сети повредив его.

Прибывшая бригада скорой помощи осмотрев водителя, доставила в медучреждении с травмами, также с места происшествия доставлен пассажир 1986 г.р., который в момент ДТП находился на переднем правом пассажирском сиденье пристегнутым ремнем безопасности.

Проведенное медосвидетельствование выявило у водителя факт употребления алкогольных напитков, результат анализа составил 0,52 мг/л. В отношении водителя составлен административный материал по ст. 12.8ч.1 КоАП РФ за управление ТС в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения не подвергать опасности свою и чужие жизни, сев за руль в состоянии опьянения! Воспользуйтесь услугой «трезвый водитель», оставьте личный транспорт дома! Помните, санкции статьи за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусматривают лишение права управления сроком от полутора до двух лет, а также денежный штраф в размере 30 тысяч рублей.

На необходимость проявления ежедневной бдительности и оперативности просим сообщать о всех фактах «нетрезвого управления транспортным средством» в дежурную часть УГИБДД по телефонам: 127, 352222, в полицию: 02.