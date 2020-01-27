Фотофакт: страшно на улицах Якутска?

В центре города все время кипит большая стройка и добрая часть тротуаров превратилась в туннели. Их цель безопасность пешеходов — вдруг что-то, не дай Глоб, прилетит на голову? Однако, под тяжестью снега — эти деревянные конструкции сами могут превратиться в источник для беспокойства.

Два примера:

Улица Ойунского (деревянные конструкции возле школы N31):

Улица Ломоносова (деревянные конструкции возле комплекса «1000 мелочей»):