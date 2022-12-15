Фотофакт: Столица продолжает готовиться к Новому году

Праздничное настроение обычно создается задолго до самого Нового года. Разноцветные огни в витринах магазинов, установленные во всех районах города пушистые елки, ледяные горки, яркие инсталляции… Хочется гулять по сверкающим улицам и площадям целыми днями, несмотря на мороз. Особенно красив город с наступлением темноты, когда все сверкает. На радость горожанам мастерами компании НьюВижн изготовлена новогодняя инсталляция. Расположена на привокзальной площади аэропорта Якутск. Заказчиком выступил Аэропорт Якутск.

Фото: соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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