14.05.2022
15:22
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Природа

Фотофакт: Стерхи вернулись на родину!

Сегодня в Чурапчинском улусе жители сфотографировали стерхов, прилетевших домой.

Фото: Хоютанов Валерий Михайлович
Источник: Whatsapp

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