Фотофакт: Спасенная косуля чувствует себя хорошо

7 апреля в Нюрбинский комитет государственного экологического надзора обратился житель г. Нюрба, он сообщил, что во двор его дома забрела косуля. На место обнаружения дикого животного немедленно выехала группа комитета ГЭН.

Косуля была отловлена и благополучно доставлена в районную ветеринарию, где ей была оказана первая помощь. При осмотре выяснено, что косуля оказалась самкой, без ссадин и ранений и, возможно, в положении. После оказания помощи и осмотра общего состояния, копытное животное отпущено в естественную среду обитания.

Нюрбинский комитет ГЭН выражает благодарность жителю г. Нюрба за оперативное сообщение, и призывает граждан района бережно относиться к животным, так как в весенний период из-за погодных условий и крайне твердого снежного покрова, копытные животные могут забрести в населенные пункты в поисках пищи.