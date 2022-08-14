14.08.2022
09:57
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Якутия

Фотофакт: Сотрудники администрации Сунтара на сенокосе в Мачысе

Сотрудники администрации наслега Сунтар вышли на сенокос в местности Мачыс помочь фермеру Владимиру АНАНЬЕВУ.

Фото: из соцсети.
Источник: Соцсеть.

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