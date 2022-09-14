Фотофакт: Состояние асфальта на платной парковке в аэропорту Якутска

В настоящий момент состояние парковки оставляет желать лучшего. Автовладельцы вынуждены маневрировать между дорожными ямами в надежде не завершить свой путь в одной из них. Состояние асфальта на этом участке, по мнению горожан, ухудшается с каждым днем.

Фото: ОНФ Якутии Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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