14.09.2022
10:51
403
Общество
Фотофакт: Состояние асфальта на платной парковке в аэропорту Якутска
В настоящий момент состояние парковки оставляет желать лучшего. Автовладельцы вынуждены маневрировать между дорожными ямами в надежде не завершить свой путь в одной из них. Состояние асфальта на этом участке, по мнению горожан, ухудшается с каждым днем.
Фото: ОНФ Якутии
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.09.2022
0
56
14.09.2022
0
88
14.09.2022
0
287
14.09.2022
0
422
14.09.2022
0
402
14.09.2022
0
300
14.09.2022
0
467
14.09.2022
0
190
14.09.2022
0
599
14.09.2022
0
1008
14.09.2022
0
1477
14.09.2022
0
495
14.09.2022
0
385
14.09.2022
0
821
14.09.2022
0
565
14.09.2022
0
988
14.09.2022
0
2630
14.09.2022
0
1071
13.09.2022
0
2846
13.09.2022
0
840
13.09.2022
0
569
13.09.2022
0
931
13.09.2022
0
400
13.09.2022
0
1943
13.09.2022
0
780
13.09.2022
1
1082
13.09.2022
0
572
13.09.2022
1
299
13.09.2022
0
590
13.09.2022
0
319
13.09.2022
0
1648
13.09.2022
0
298
13.09.2022
0
671
13.09.2022
0
341
13.09.2022
0
1153
13.09.2022
0
1331
13.09.2022
1
1858
13.09.2022
0
237
13.09.2022
0
235
13.09.2022
0
674
13.09.2022
0
426
13.09.2022
0
357
13.09.2022
0
1300
13.09.2022
0
465
13.09.2022
0
337
13.09.2022
0
1617
13.09.2022
0
384
13.09.2022
0
369
13.09.2022
0
555
13.09.2022
0
358
13.09.2022
0
936
13.09.2022
0
1820
13.09.2022
0
374
13.09.2022
0
292
13.09.2022
0
311
ТОП НОВОСТИ
09.09.2022
1
15218
09.09.2022
2
10735
13.09.2022
0
9990
12.09.2022
0
8707
08.09.2022
2
8242
12.09.2022
2
8224
09.09.2022
0
8030
09.09.2022
0
6691
Добавить комментарий