14.09.2022
10:51
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Общество

Фотофакт: Состояние асфальта на платной парковке в аэропорту Якутска

В настоящий момент состояние парковки оставляет желать лучшего. Автовладельцы вынуждены маневрировать между дорожными ямами в надежде не завершить свой путь в одной из них. Состояние асфальта на этом участке, по мнению горожан, ухудшается с каждым днем.

Фото: ОНФ Якутии
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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