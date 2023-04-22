22.04.2023
12:29
714

Происшествия

Фотофакт: SOS! Затопило талыми водами

Затопило квартиру. Ребенок с котенком спасаются от воды на кровати… Адрес: ул, Автодорожная 3/3, Фото подписчика тгк @PRyanaya_Yakutia

Фото: тгк @PRyanaya_Yakutia
Источник: тгк @PRyanaya_Yakutia

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