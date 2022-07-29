Фотофакт: SOS! Лесной пожар угрожает еще одному селу в Якутии

Лесной пожар подступает к поселку Налимск Среднеколымского улуса. Жители села удивляются, почему все об этом молчат, шлют фото и надеются на оперативную помощь.

Фото: из соцсети. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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