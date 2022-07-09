09.07.2022
14:51
193
Погода
Фотофакт: солнечный круг в чурапчинском небе
Кольцевое солнечное гало наблюдали сегодня в Чурапчинском улусе Одно из красивейших атмосферных явлений. Возникает из-за преломления света, проходящего через кристаллы льда. Фото: kyydaana, тгк Yakutsk News
Фото: kyydaana
Источник: тгк Yakutsk News
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