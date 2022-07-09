Фотофакт: солнечный круг в чурапчинском небе

Кольцевое солнечное гало наблюдали сегодня в Чурапчинском улусе Одно из красивейших атмосферных явлений. Возникает из-за преломления света, проходящего через кристаллы льда. Фото: kyydaana , тгк Yakutsk News

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!