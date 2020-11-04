04.11.2020
17:17
245

Экология

Фотофакт: Соболь в центре Якутска

Прохожие заметили и сняли на видео соболя, который находился в центре столицы республики, передает телеканал «Якутия 24».

«Увидели его в мусорке в центре города по улице Кулаковского, когда проезжали мимо», — рассказала телеканалу Надежда Ноева-Саввинова.

По ее словам, дальше животное побежало по гаражам.

Фото: Якутия24
Источник: Якутия24: https://yk24.ru/index/obshhestvo/sobolya-uvideli-v-czentre-yakutska
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх