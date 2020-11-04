Фотофакт: Соболь в центре Якутска

Прохожие заметили и сняли на видео соболя, который находился в центре столицы республики, передает телеканал «Якутия 24». «Увидели его в мусорке в центре города по улице Кулаковского, когда проезжали мимо», — рассказала телеканалу Надежда Ноева-Саввинова. По ее словам, дальше животное побежало по гаражам.

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