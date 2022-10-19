Фотофакт: Снижены цены за паромную переправу

Вчера, 18 октября SakhaLife сообщил, что на паромной переправе Якутск – Нижний Бестях резко взметнули тарифы, хотя река Лена пока без льда и шуги.

Сегодня минтранс республики сообщил, что паромы снизили тарифы на паромную переправу Якутск – Нижний Бестях. Подтверждаем снижение тарифов. Глава села Эмиссы Амгинского улуса Прокопий БУБЯКИН на том же УАЗике поехал обратно. И если вчера переправа обошлась ему в 2 450 руб., то сегодня – в 1 900 руб.

Фото чека глава Эмиссы поделился с редакцией с комментарием: «SakhaLife — сила!». Так что снижение тарифа налицо.