19.10.2022
22:35
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Якутия
Фотофакт: Снижены цены за паромную переправу
Вчера, 18 октября SakhaLife сообщил, что на паромной переправе Якутск – Нижний Бестях резко взметнули тарифы, хотя река Лена пока без льда и шуги.
Сегодня минтранс республики сообщил, что паромы снизили тарифы на паромную переправу Якутск – Нижний Бестях. Подтверждаем снижение тарифов. Глава села Эмиссы Амгинского улуса Прокопий БУБЯКИН на том же УАЗике поехал обратно. И если вчера переправа обошлась ему в 2 450 руб., то сегодня – в 1 900 руб.
Фото чека глава Эмиссы поделился с редакцией с комментарием: «SakhaLife — сила!». Так что снижение тарифа налицо.
Фото: Прокопия БУБЯКИНА.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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