19.10.2022
22:35
197

Якутия

Фотофакт: Снижены цены за паромную переправу

Вчера, 18 октября SakhaLife сообщил, что на паромной переправе Якутск – Нижний Бестях резко взметнули тарифы, хотя река Лена пока без льда и шуги.

Сегодня минтранс республики сообщил, что паромы снизили тарифы на паромную переправу Якутск – Нижний Бестях. Подтверждаем снижение тарифов. Глава села Эмиссы Амгинского улуса Прокопий БУБЯКИН на том же УАЗике поехал обратно. И если вчера переправа обошлась ему в 2 450 руб., то сегодня – в 1 900 руб.

Фото чека глава Эмиссы поделился с редакцией с комментарием: «SakhaLife — сила!». Так что снижение тарифа налицо.

Фотофакт: В Якутске резко взметнули цены на паромы
Минтранс снизил цены за паромную переправу
Фото: Прокопия БУБЯКИНА.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх