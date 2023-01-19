Фотофакт: Снежный макияж ❄️😍

Лютый холод не собирается отступать вот уже третий день 🥶 Мы, якутяне — люди закалённые. Несмотря на лютый мороз, привычный ритм жизни ленчан идёт своим чередом ✊🏼

Смотрите в фотоподборке жителей Ленского района, которые стали обладателями впечатляющего «зимнего макияжа» 🤩

Сегодня в Ленске -50°С 🌡️ Одевайтесь потеплее 🧣 Берегите себя и своё здоровье!