19.01.2023
11:04
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Погода
Фотофакт: Снежный макияж ❄️😍
Лютый холод не собирается отступать вот уже третий день 🥶 Мы, якутяне — люди закалённые. Несмотря на лютый мороз, привычный ритм жизни ленчан идёт своим чередом ✊🏼
Смотрите в фотоподборке жителей Ленского района, которые стали обладателями впечатляющего «зимнего макияжа» 🤩
Сегодня в Ленске -50°С 🌡️ Одевайтесь потеплее 🧣 Берегите себя и своё здоровье!
Фото: пресс-службы
Источник: тгк Газета «Ленский вестник»
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