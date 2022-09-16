Фотофакт: снег в разгар бабьего лета

В Силянняхском наслеге Усть-Янского улуса вчера выпал первый снег. Но, уже сегодня растаял. 😃👍🙌

Фото: Кюнняй Рожиной Источник: Заря Яны

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх