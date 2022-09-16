16.09.2022
08:48
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Природа

Фотофакт: снег в разгар бабьего лета

В Силянняхском наслеге Усть-Янского улуса вчера выпал первый снег. Но, уже сегодня растаял. 😃👍🙌

Фото: Кюнняй Рожиной
Источник: Заря Яны

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