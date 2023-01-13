13.01.2023
09:47
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Общество

Фотофакт: Скучающие чиновники на совещании у министра

Фото сделано 12 января 2023 г. на совещании у министра транспорта Якутии. Обсуждали вопросы обеспечения жизнедеятельности в якутских сёлах. Как вы думаете- этим участникам совещания интересна обозначенная проблема? Преисполнены они сочувствием к проблемам населения республики? Горят желанием помочь? Или откровенно скучают на совещании, вяло перенося чиновничьи будни?

Фото: Елены Тихоновой, ИГ В Якутии.ру
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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