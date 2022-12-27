27.12.2022
20:50
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Природа

Фотофакт: Сияет ночное абыйское небо

В абыйском фантастическая феерия — предновогоднее северное сияние. тгк Хотугу Кыым. Фото Айкуо Степанова

Фото: Айкуо Степанова
Источник: тгк Хотугу Кыым

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