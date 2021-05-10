10.05.2021
16:29
594
Происшествия
Фотофакт: Сильный пожар в Якутске
В Якутске сильный пожар разгорелся в микрорайоне Марха.
На месте происшествия работают пожарные. Официальная информация будет опубликована позднее.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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