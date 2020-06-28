28.06.2020
21:39
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Происшествия

Фотофакт: сильное ДТП в центре Якутска

Сегодня 28 июня, на перекрестке улиц Кальвица и Халтурина произошло сильное ДТП.

Столкнулись две машины: одна от удара улетела в городской канал.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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