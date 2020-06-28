28.06.2020
21:39
663
Происшествия
Фотофакт: сильное ДТП в центре Якутска
Сегодня 28 июня, на перекрестке улиц Кальвица и Халтурина произошло сильное ДТП.
Столкнулись две машины: одна от удара улетела в городской канал.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.06.2020
0
28.06.2020
50
28.06.2020
199
28.06.2020
2137
28.06.2020
284
28.06.2020
308
28.06.2020
421
28.06.2020
280
28.06.2020
2716
28.06.2020
1296
28.06.2020
1422
28.06.2020
1125
28.06.2020
1646
28.06.2020
270
28.06.2020
2809
28.06.2020
927
28.06.2020
266
28.06.2020
383
28.06.2020
334
28.06.2020
1267
28.06.2020
1713
28.06.2020
645
28.06.2020
1016
27.06.2020
3578
27.06.2020
1758
27.06.2020
576
27.06.2020
578
27.06.2020
555
27.06.2020
537
27.06.2020
603
27.06.2020
550
27.06.2020
598
27.06.2020
1468
27.06.2020
564
27.06.2020
610
27.06.2020
702
27.06.2020
593
27.06.2020
2781
27.06.2020
1726
27.06.2020
678
27.06.2020
2476
27.06.2020
581
27.06.2020
2233
27.06.2020
1461
27.06.2020
783
27.06.2020
1047
26.06.2020
924
26.06.2020
2435
26.06.2020
1508
26.06.2020
2257
26.06.2020
1835
26.06.2020
723
26.06.2020
663
26.06.2020
666
26.06.2020
684
26.06.2020
815
26.06.2020
1512
ТОП НОВОСТИ
23.06.2020
9364
24.06.2020
7988
26.06.2020
4292
27.06.2020
3733
23.06.2020
3723
25.06.2020
3708
25.06.2020
3348