Фотофакт: Шоперы с мэром Якутска — новый хит продаж? 😁

Шоперы с мэром Якутска Евгением Григорьевым пользуются большим спросом среди якутян 🤣😂😅Друзья сообщают, что все шоперы уже отложены, только по предзаказу ☝ Стоимость шопера с «няшкой мэром» — 1200 руб.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru

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