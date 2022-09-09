09.09.2022
17:55
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Желток

Фотофакт: Шоперы с мэром Якутска — новый хит продаж? 😁

Шоперы с мэром Якутска Евгением Григорьевым пользуются большим спросом среди якутян 🤣😂😅Друзья сообщают, что все шоперы уже отложены, только по предзаказу ☝

Стоимость шопера с «няшкой мэром» — 1200 руб.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru

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