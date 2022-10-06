06.10.2022
10:25
642

Общество

Фотофакт: Шоколад с учителями

Шоколад с изображением выдающихся учителей Якутии вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсетей.

Некоторые возмущены «креативом» создателей, а кому-то пришлась по душе эта идея.

Источник: соцсети.

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