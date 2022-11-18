18.11.2022
20:27
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Якутия

Фотофакт: Шок-цены на продукты в Тикси

Шоковые цены сегодня в Тикси. ИП ссылаются на увеличение транспортных тарифов. Прислал читатель Sakhalife.
Десяток яиц 410 руб., килограмм мандаринов — 800, яблок — 670, капусты — 470, огурцов — 750, перца — 950, бананов — 680, лука — 470, чеснока — 550 рублей.

Фото: Sakhalife
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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