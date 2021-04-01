01.04.2021
17:40
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Экология

Фотофакт: Школьники вешают кормушки в День птиц

Зима постепенно отступает, а значит скоро вернутся птицы. Для прилетающих птиц и для того, чтобы откормить зимующих, у которых выдалась особенно холодная зима, к Международному Дню птиц, ученики 8 класса МБОУ «ВВСОШ № 4 им. Д. С. Спиридонова» изготовили и развесили на  территории парка кормушки и насыпали в них семечки, корм для птиц.

После долгого перелета и суровой зимы будет чем подкрепиться.

Фото: Верхневилюйская СОШ № 4 им. Д. С. Спиридонова
Источник: Верхневилюйская СОШ № 4 им. Д. С. Спиридонова
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