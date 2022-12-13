13.12.2022
16:56
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Общество

Фотофакт: Шикарный подарок первому президенту от детей

В Хангаласском улусе соорудили панно из конского волоса «Үйэлээх махтал эйиэхэ»

Панно с изображением первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева — это подарок первому Президенту от учащихся Центра дополнительного образования детей «Хаҥалас». Руководитель кружка — Галина Иванова — Айтыына Уран.

Фото: пресс-службы
Источник: газета «Хангалас»

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